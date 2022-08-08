Донецк, , 19:55 — REGNUM К высшей мере наказания просят судей приговорить членов неонацистской группы «Медведи SS», сообщает 8 августа «Донецкое агентство новостей».

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По словам источника агентства, прения сторон по делу этой группировки закончились, а через два дня, 10 августа, будет вынесен приговор. «Прокурор попросил высшую меру наказания — расстрел», — рассказал он.

Не исключено, что суд приговорит их к смертной казни, «учитывая, что они творили». Собеседник агентства пояснил, что обвиняемые и свидетели допрошены, причём среди свидетелей есть и те, над кем издевались эти нацисты.

Кроме того, судьям было представлено видео обстрелов Донецка этой группировкой. Среди обвиняемых только один решился выступить с последним словом.

Напомним, судить членов группировки «Медведи SS», задержанных при выходе с «Азовстали» в мае, Верховный суд ДНР начал 1 августа. В эту высшую судебную инстанцию дело поступило в начале прошлого месяца.

Стоит отметить, что командир «Медведей SS» Александр Кравцов полностью признал вину — по статьям об участии в незаконном вооруженном формировании и в действиях, направленных на свержение конституционного строя ДНР.

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