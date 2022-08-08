Вашингтон, , 19:51 — REGNUM США предоставят правительству Украины дополнительные помощь на сумму $4,5 млрд, в результате чего общая сумма спонсирования киевского режима Вашингтоном с февраля, не считая военных расходов, достигнет $8,5 млрд, сообщает 8 августа Reuters со ссылкой на Агентство США по международному развитию (USAID).

США — Украина Иван Юдинцев © ИА REGNUM

Сумма, согласованная с министерством финансов США через Всемирный банк, постепенно будет переведена Украине, начиная с $3 млрд в августе, сообщило USAID.

Деньги последуют за предыдущими переводами в размере $1,7 миллиарда в июле и $1,3 миллиарда в июне. Помимо этого Вашингтон продолжает выделять Киеву миллиарды долларов на военные нужды, и планирует в ближайшее время предоставить новый пакет вооружений на сумму $1 млрд.