Вашингтон, 8 августа, 2022, 19:51 — ИА Регнум. США предоставят правительству Украины дополнительную помощь на сумму $4,5 млрд, в результате чего общая сумма спонсирования киевского режима Вашингтоном с февраля, не считая военных расходов, достигнет $8,5 млрд, сообщает 8 августа Reuters со ссылкой на Агентство США по международному развитию (USAID) (организация, признанная в РФ нежелательной).

Иван Юдинцев ИА REGNUM США — Украина

Сумма, согласованная с министерством финансов США через Всемирный банк, постепенно будет переведена Украине, начиная с $3 млрд в августе, сообщило USAID (организация, признанная в РФ нежелательной).

Деньги последуют за предыдущими переводами в размере $1,7 миллиарда в июле и $1,3 миллиарда в июне. Помимо этого, Вашингтон продолжает выделять Киеву миллиарды долларов на военные нужды и планирует в ближайшее время предоставить новый пакет вооружений на сумму $1 млрд.