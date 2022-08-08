Лондон, 8 августа, 2022, 19:33 — ИА Регнум. «Ред Булл Лейпциг» договорился с лондонским «Челси» о трансфере 26-летнего центрфорварда сборной Германии Тимо Вернера. Как сообщает издание Sky Sport Deutschland, без учета бонусов «пенсионеры» получат от «быков» 19,5 миллиона евро.

Granada Тимо Вернер

В прошедшем сезоне Английской Премьер-лиги 2021/22 Тимо Вернер сыграл в 21 туре регулярного чемпионата, в котором отметился четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей. Также форвард получил одну желтую карточку.

За «Челси» Тимо Вернер выступает с 1 июля 2020 года после перехода из «Ред Булл Лейпцига» за 53 миллиона евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает нападающего в 35 миллионов евро.