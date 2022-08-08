Москва, , 19:29 — REGNUM Референдумы на освобождённых территориях должны быть репрезентативными, считает глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас.

Андрей Клишас Пресс-служба Совета Федерации РФ

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«Референдумы на освобождённых территориях должны быть репрезентативными, то есть чётко говорить о политическом выборе людей», — рассуждает Клишас в телеграм-канале.

При этом правила проведения, все сроки и процедуры, администрации освобождённых территорий вправе определить самостоятельно, исходя из местных условий, напомнил парламентарий.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проработке вопроса об организации проведения референдума по воссоединению Запорожской области с Россией.

Вместе с тем российские войска в ходе спецоперации освободили всю Херсонскую и 70% Запорожской области Украины.

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