Екатеринбург, , 19:31 — REGNUM Североатлантический альянс не извлёк урока из 2008 года, когда Россия провела операцию по принуждению Грузии к миру. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук.

НАТО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он напомнил о том, что в 2008 году НАТО мыслило чисто военными категориями. Политическими — нет, так как Россия считалась «региональной державой», безопасной для Запада. С военной точки зрения НАТО логично рассудило, что нужно иметь позиции, позволяющие атаковать, при необходимости, а заодно не позволить России вернуться на определённые территории в будущем, .

«За семь лет до 2008 года я видел материалы о том, что армии у Грузии фактически нет. Семь лет — срок, как раз достаточный для строительства армии. Это и по России видно, когда после 2008-го, по итогам войны с Грузией, была проведена военная реформа по переходу армии на качественно новый уровень. Так вот, НАТО сделало в Грузии что-то вроде того, что гитлеровцы делали на Украине, когда создали дивизию СС «Галичина»: сформировали армию, оснащённую и обученную по НАТОвским стандартам, но из местного населения», — сказал Ющук.

«Потом была операция по принуждению Грузии к миру. Она завершилась полной победой России, однако и вскрыла ряд проблем в военном строительстве. Например, насколько мне известно, армия не успевала дойти до тоннеля, который вёл в Южную Осетию: грузинские войска туда пришли раньше. Однако над ущельем высадились бойцы чеченского батальона «Восток» — которые и удержали его до прихода основных сил», — добавил Ющук.

Он также заметил, что ошибки были. Но их оперативно исправили и одержали победу.

По его словам, Грузия вынесла из тех событий урок и сейчас прямым текстом сказала, что более воевать с Россией не намерена. .

«А вот кто не вынес урока — так это НАТО. Точнее, вывод у них был, но не очень хороший для нас. По их мнению, «всё было сделано правильно, просто Грузия очень уж маленькая и по территории, и по мобилизационному ресурсу. Надо повторять, но с кем-то более крупным». Это повторение мы сейчас и видим», — заключил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 7 на 8 августа 2008 года вооружённые силы Грузии по приказу тогдашнего президента страны приступили к так называемой «операции по наведению конституционного порядка на территории Южной Осетии». Это нападение привело к многочисленным жертвам, в том числе среди граждан России. В ответ Российская Федерация провела операцию по принуждению Грузии к миру. В результате грузинские захватчики были изгнаны с территории Южной Осетии.