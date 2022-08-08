Приштина, 8 августа 2022, 19:57 — REGNUM Глава МВД Косово Джеляль Свечля 7 августа посетил КПП Берняк и станцию полицейского спецназа на границе с Сербией.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Свечля провел встречи с полицейскими, получившими ранения в ходе обострения на границе Центральной Сербии и Косово 31 июля.
Политик подчеркнул, что в полиции Косово намерены, вопреки всем вызовам, полностью исполнять возложенные на них обязательства.
Напомним, за последний год на севере Косово зафиксировано 10 случаев нападений на полицейских, в том числе покушений на убийство.
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