Приштина, Сербия, 8 августа, 2022, 19:57 — ИА Регнум. Глава МВД Косово Джеляль Свечля 7 августа посетил КПП Берняк и станцию полицейского спецназа на границе с Сербией.

Facebook.com/Xhelal-Sveçla Джеляль Свечля

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Свечля провел встречи с полицейскими, получившими ранения в ходе обострения на границе Центральной Сербии и Косово 31 июля.

Политик подчеркнул, что в полиции Косово намерены, вопреки всем вызовам, полностью исполнять возложенные на них обязательства.

Напомним, за последний год на севере Косово зафиксировано 10 случаев нападений на полицейских, в том числе покушений на убийство.