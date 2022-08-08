Манчестер, Великобритания, 8 августа, 2022, 19:25 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» ведет с туринским «Ювентусом» переговоры на предмет трансфера 27-летнего центрального полузащитника сборной Франции Адриена Рабьо. Об этом 8 августа сообщает издание The Athletic.

Liondartois Адриен Рабьо в составе «ПСЖ»

По информации источника, Рабьо идет одним из первых в шорт-листе «красных дьяволов» на позицию в центре полузащиты.

В прошедшем сезоне Адриен Рабьо, выступая за «Ювентус», принял участие в 32 турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился двумя результативными передачами и получил пять желтых карточек.

За «Ювентус» Рабьо выступает с 1 июля 2019 года после перехода из «Пари Сен-Жермен» на правах свободного агента.