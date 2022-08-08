София, 8 августа, 2022, 19:24 — ИА Регнум. В результате спецоперации сил пограничной полиции Болгарии в районе контрольно-пропускного пункта «Калотина» на болгарско-сербской границе задержана рекордная в новейшей болгарской истории партия наркотических веществ. Об этом 8 августа сообщает БТВ.

Https://34.мвд. рф/ Расфасованные наркотики

Согласно официальной информации, незаконный товар был спрятан в автопоезде, состоявшем из фуры с двумя прицепами. По предварительным данным, общий вес изъятых наркотиков составил 104,5 кг.

Ведется расследование. Как утверждают независимые эксперты, сумма указанного груза на черном рынке может превысить $70 млн.