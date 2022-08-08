Ставрополь, , 19:20 — REGNUM Казаки из отряда «Терек» осваивают передовые приёмы ведения боевых действий. Добровольцы готовятся к отправке в Донбасс.

Боевая учёба Don-kazak. ru

«Сегодня на территории Донбасса и Украины выполняют свой государственный долг более 500 терских казаков. Помимо этого, мы сейчас формируем отдельное боевое подразделение», — обратил внимание атаман Терского казачьего войска Виталий Кузнецов.

В район проведения специальной военной операции на Украине отправятся несколько сотен казаков из отряда «Терек». По несколько часов в день они обучаются по особой системе, осваивая и физическую, и тактическую подготовку.

«Казачий отряд «Терек» уникален тем, что в нем представлены бойцы со всех территорий Терского войска. У нас здесь казаки, прибывшие со всего Северного Кавказа — от Анапы до Кизляра. Большинство бойцов батальона «Терек» — потомственные казаки», — отметил ‍разведчик казачьего батальона «Терек».