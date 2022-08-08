Тирана, 8 августа, 2022, 19:22 — ИА Регнум. В полиции Албании 8 августа отчитались об участии в международной операции «Око» по борьбе с наркотрафиком в сотрудничестве с итальянкой финансовой гвардией (спецслужба по борьбе с экономическими преступлениями).

Mil.ru Батискаф

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе операции было изъято 992 кг легких наркотиков и задержаны трое граждан Албании и двое граждан Украины. Один гражданин Албании объявлен в розыск.

Наркотики были найдены в ходе морской операции в территориальных водах Италии, они находились в трех батискафах, прикрепленных к катеру. Преступники попытались пересечь границу Италии и Албании.

Операция не завершена, продолжается расследование и поиск других участников преступной схемы.