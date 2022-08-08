Вашингтон, 8 августа, 2022, 19:31 — ИА Регнум. Владелец прав на интеллектуальную собственность исследователя Жака-Ива Кусто урегулировал судебный спор с его внучкой о неправомерном использовании товарных знаков покойного и изображений в документальных фильмах, которые снимала родственница изобретателя акваланга. Об этом сообщает Reuters.

Александр Иванов. Море (фрагмент). 1850-е

На минувшей неделе внучка изобретателя Селин Кусто и Общество Кусто (Cousteau Society) сообщили федеральному суду штата Коннектикут, США, что они урегулировали данное дело. Окружной судья США Элвин Томпсон закрыла дело, что означает, что оно не может быть подано повторно.

Напомним, что в иске от 2019 года Общество Кусто заявило, что, так как оно было создано Жаком Кусто в 1973 году для защиты и популяризации его наследия, группе принадлежат торговые марки и права на рекламу исследователя.

Группа подала в суд на Селин Кусто за то, что она якобы неправомерно использовала фамилию, образы и товарные знаки Жака в своих документальных фильмах, посвященных защите природы. Среди прочего речь идет о таких ее работах, как «Племена на краю» и «Селин Кусто, приключения продолжаются», включающие изображения Жака и несколько ссылок на его работу и наследие.