Москва, 8 августа, 2022, 19:12 — ИА Регнум. Форвард «Спартака» и сборной Ямайки по футболу Шамар Николсон может покинуть московский клуб. На футболиста претендует «Нант», выступающий в чемпионате Франции. Об этом 8 августа сообщает издание MSV Foot.

RonnyK Флаг ФК «Спартак»

По информации источника, сам Николсон не против ухода из «Спартака».

В текущем сезоне 25-летний Шамар Николсон сыграл в трех турах Мир Российской Премьер-лиги 2022/23, проведя на поле суммарно лишь 99 минут. В составе сборной Ямайки на счету форварда два ассиста в двух матчах Лиги наций КОНККАФ 2022/23.

За «Спартак» Шамар Николсон выступает с 7 января 2022 года после перехода из бельгийского клуба «Шарлеруа» за 8 миллионов евро. Действующее соглашение ямайца с «красно-белыми» рассчитано до 30 июня 2026 года.