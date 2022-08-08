Лондон, 8 августа, 2022, 19:20 — ИА Регнум. На Украине мир наступит, если Киев перестанут снабжать оружием. Об этом 8 августа заявили читатели Daily Mail, опубликовавшей статью об обстреле ВСУ Запорожской АЭС.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

В статье приводится высказывание украинского президента Владимира Зеленского, который после ударов ВСУ по Запорожской АЭС и городу Энергодару обвинил в «ядерном терроре» Москву.

Он сделал это после того, как в ядерном терроре Россия справедливо обвинила Киев. Некоторые авторы комментариев указали на то, что АЭС контролирует Россия, так что Москве нет смысла взрывать завод.

Один из читателей (ник Whellers22), назвав выводы авторов статьи смехотворными, написал: «Если мировые лидеры не хотят катастрофы, им пора остановить Зеленского остановился».

Читатель Zrado Gonta написал о Зеленском так:

«Этому человеку нельзя было доверять даже тогда, когда он был простым юмористом, а теперь, когда он стал миллиардером на войне, тем более. Сейчас он начал продажу государственного имущества полякам, и осталось не так много времени, когда «Украинский проект» перестанет существовать».