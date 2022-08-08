Москва, 8 августа, 2022, 19:02 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура России начала проверку Пенсионного фонда РФ в связи со случаями отказа в выплате социальных пособий в регионах. Об этом сегодня, 8 августа, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры России.

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Сообщается, что в прокуратуру сперва поступило обращение жителя Краснодарского края, который оспаривал отказ в назначении ежемесячного денежного пособия на детей в возрасте от восьми до 17 лет.

Прокуроры установили, что региональное отделение Пенсионного фонда при рассмотрении заявления допустило техническую ошибку — оказалось, что суммы получаемых семьями социальных пенсий учитывались дважды. Таким образом, доход семьи был необоснованно завышен, а произведённые в автоматическом режиме расчёты — некорректны. В итоге принятые ПФР решения были пересмотрены, а выплаты семьям в итоге назначены.

Однако прокуратура решила на этом не останавливаться и проверить все ранее принятые данным региональным отделением решения со ссылкой на превышение уровня дохода семьи. В итоге было вскрыто 1048 неправомерных решений. Все они уже пересмотрены в пользу заявителей. К дисциплинарной ответственности привлечены три должностных лица территориального отделения фонда.

После таких масштабных нарушений только в одном территориальном отделении ПФР Генпрокуратура решила провести проверку фонда целиком.