Бишкек, , 19:00 — REGNUM Альпинистка из России Мария Нечаева погибла во время спуска с пика Хан-Тенгри в Киргизии. Об этом сообщает Федерация спортивного туризма Башкирии.

Киргизия Иван Шилов © ИА REGNUM

По имеющейся информации, несчастный случай произошёл 6 августа после полудня. Девушка спускалась по северному склону и сорвалась с высоты 5900 метров.

Впоследствии её тело обнаружили на высоте 5600 метров.

«На данный момент спасатели совместно с группой спускают тело Марии в базовый лагерь «Северный Иныльчек» для дальнейшей эвакуации в Каракол вертолетом», — говорится в сообщении.