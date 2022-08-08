Кентукки, США, , 19:22 — REGNUM Президент США Джо Байден 8 августа прибыл в штат Кентукки, пострадавший от сильного наводнения, ставшего причиной гибели по меньшей мере 37 человек. Об этом сообщает Reuters.

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Байден и первая леди США Джилл Байден планируют вместе с губернатором штата Энди Беширом навестить семьи, пострадавшие от стихийного бедствия, а затем принять участие в брифинге, посвященном восстановлению разрушенных территорий.

Напомним, прошедшие в течение нескольких дней проливные дожди привели к масштабным подтоплениям и разрушениям домов во многих районах на юго-востоке штата. В шести округах власти ввели режим чрезвычайной ситуации. По наиболее пострадавшим районам спасатели в поисках пострадавших передвигаются на моторных лодках. В эвакуации людей также задействованы вертолёты.