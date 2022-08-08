Москва, , 18:53 — REGNUM В понедельник, 8 августа, «Молодая Гвардия Единой России» запустила сбор гуманитарной помощи для воинских подразделений ЛДНР, добровольческих батальонов России, жителей Донбасса и освобождённых территорий. В число необходимых вещей входят тепловизоры, квадрокоптеры, приборы ночного виденья, рации для связи, бинокли с увеличением от 40 и более, подлокотники и наколенники, спальные мешки, продукты длительного хранения, новые детские вещи, школьные принадлежности, средства личной гигиены, вода, бытовая химия. Об этом сообщил СМИ руководитель пресс-службы «Молодой Гвардии Единой России» Артём Ермаков.

Лес рук - символ волонтерского движения в России ИА REGNUM

«Продолжаем нашу добровольческую, гуманитарную миссию на Донбассе и в освобожденных территориях. Сегодня мы запустили сбор гуманитарной помощи для воинских подразделений ЛДНР, добровольческих батальонов России, жителей Донбасса и освобождённых территорий. Очень необходимы тепловизоры, квадрокоптеры, приборы ночного виденья, рации для связи, бинокли с увеличением от 40 и более, подлокотники и наколенники, спальные мешки, продукты длительного хранения, новые детские вещи, школьные принадлежности, средства личной гигиены, вода, бытовая химия. Сбор гумпомощи проводим на базе Центрального штаба «Молодой Гвардии Единой России» в Москве по адресу: ул. Рочдельская, 15 строение 12А», — рассказал Артем Ермаков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 августа волонтеры «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты Боевого Братства» передали более 1,5 тонн гуманитарной помощи добровольческому батальону «БАРС-4», который участвует в специальной военной операции по защите Донбасса под Николаевом.