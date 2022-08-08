Вашингтон, , 19:16 — REGNUM В США пожизненный срок получил мужчина, застреливший афроамериканца Ахмада Арбери во время его пробежки по белому району Джорджии. Данное дело в 2020 году стало причиной массовых беспорядков и протестов в Соединённых Штатах, сообщает 8 августа Reuters.

Расовые беспорядки в США Loavesofbread

Окружной судья США Лиза Вуд вынесла приговор 36-летнему Трэвису МакМайклу, бывшему механику Береговой охраны США. Помимо МакМайкла обвиняемыми по делу проходят также его отец, бывший офицер полиции Грегори МакМайкл, а также их сосед, 52-летний Уильям Брайан. Все трое были признаны виновными в нарушении гражданских прав Арбери, а также в расовой дискриминации.

Напомним, что Арбери был застрелен по причине того, что его приняли за вора, убегающего с места преступления. При этом он просто совершал спортивную пробежку.

Ранее американский певец Канье Уэст пожертвовал $2 млн, создав благотворительный фонд для семей жертв «политического насилия» — Джорджа Флойда, Ахмада Арбери и Бреонны Тейлор.