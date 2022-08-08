Бишкек, , 18:46 — REGNUM На валютном рынке Киргизии нет дефицита безналичных долларов США — банки по-прежнему способны удовлетворить спрос на любой объем безналичной иностранной валюты. Об этом заявил заместитель председателя Национального банка Нурбек Жениш на пресс-конференции сегодня, 8 августа.

Доллары Pixabay.com

«В то же время спрос на наличные доллары в большей степени предъявляется субъектами теневой экономики, которые используют наличные расчеты для того, чтобы не показывать реальные доходы», — добавил он.

Читайте также: Нацбанк Киргизии удерживает курс доллара от резкого падения

Нехватку наличных долларов США представитель Нацбанка объяснил тем, что аналогичная ситуация складывается и на валютных рынках стран, являющихся основными торговыми партнерами Киргизии.

«За последние несколько месяцев в Киргизии возник повышенный спрос на наличную иностранную валюту, что связано с прекращением поставок в Россию наличных долларов и евро центральными банками США и стран Евросоюза. В результате сформировавшегося дефицита стоимость наличного доллара США оказалась выше стоимости безналичного», — пояснил он.

Читайте также: Нацбанк Киргизии признал проблему появления «чёрного валютного рынка»