Депутаты «новой волны» напомнили о годовщине «пятидневной войны»
Москва, 8 августа, 2022, 18:45 — ИА Регнум. Восьмого августа 2008 года Грузия напала на Южную Осетию. В результате пятидневного военного конфликта погибли тысячи человек, из которых 72 — российские военнослужащие. Дальнейшей эскалации конфликта удалось избежать благодаря участию России. Россия остановила грузинское вторжение, проведя операцию по принуждению Грузии к миру. Вмешательство России позволило спасти жизни многих мирных жителей. После окончания операции Россия признала Южную Осетию и Абхазию в качестве независимых республик, что стало знаком уважения к народам, реализовавшим международное право наций на самоопределение. Россия не раз заявляла, что признание независимости республик отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.
В социальных сетях депутаты «новой волны» напомнили о событиях грузино-южноосетинского конфликта, отметив, что Россия отстаивает не только свои национальные интересы, но и право других народов на самоопределение.
Александр Спиридонов, заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле напомнил подписчикам о событиях вооруженного конфликта в Южной Осетии.
Депутат отметил причастность США к конфликту, которые видели в Грузии новый плацдарм для дестабилизации геополитической обстановки вокруг России, а новый «клоун» Саакашвили с радостью выполнял приказы своих покровителей. Только вмешательство России и проведение операции по принуждению Грузии к миру позволило спасти жизни многих мирных жителей.
Игорь Кастюкевич, первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике рассказал о годовщине начала военной агрессии режима Саакашвили против народа Южной Осетии. Депутат провел аналогию между бывшим президентом Грузии и нынешним президентом Украины — Владимиром Зеленским.
Вместе с тем, политика нашей страны по отношению к братским народам не меняется. Депутат отметил, что на протяжении всего периода после распада СССР и провозглашения независимости Южной Осетии — Россия помогала.
Ольга Занко («Единая Россия), заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений напомнила, как 14 лет назад произошло последнее грузино-южноосетинское столкновение.
Ввод российских войск позволил сохранить жизни тысячи мирных граждан Южной Осетии и отстоять право жителей региона на самоопределение.