Москва, 8 августа, 2022, 18:45 — ИА Регнум. Восьмого августа 2008 года Грузия напала на Южную Осетию. В результате пятидневного военного конфликта погибли тысячи человек, из которых 72 — российские военнослужащие. Дальнейшей эскалации конфликта удалось избежать благодаря участию России. Россия остановила грузинское вторжение, проведя операцию по принуждению Грузии к миру. Вмешательство России позволило спасти жизни многих мирных жителей. После окончания операции Россия признала Южную Осетию и Абхазию в качестве независимых республик, что стало знаком уважения к народам, реализовавшим международное право наций на самоопределение. Россия не раз заявляла, что признание независимости республик отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.

ИА REGNUM Государственная дума

В социальных сетях депутаты «новой волны» напомнили о событиях грузино-южноосетинского конфликта, отметив, что Россия отстаивает не только свои национальные интересы, но и право других народов на самоопределение.

Александр Спиридонов, заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле напомнил подписчикам о событиях вооруженного конфликта в Южной Осетии.

«Прошло уже 14 лет с того ужасного момента, как Грузия начала полномасштабную военную агрессию против Южной Осетии, нарушив все международные соглашения», — сказал он.

Депутат отметил причастность США к конфликту, которые видели в Грузии новый плацдарм для дестабилизации геополитической обстановки вокруг России, а новый «клоун» Саакашвили с радостью выполнял приказы своих покровителей. Только вмешательство России и проведение операции по принуждению Грузии к миру позволило спасти жизни многих мирных жителей.

«Россия поддерживала осетинский народ: оказывала финансовую, гуманитарную, дипломатическую и миротворческую помощь. Много лет наша страна пыталась договориться дипломатическим путём, надеясь на здравый смысл. Однако Саакашвили выбрал путь военной авантюры и кровопролития», — подчеркнул депутат. После окончания военных действий Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии от Грузии, что стало знаком нашего уважения к народам обеих республик. Спиридонов отметил, что события в 2008 году напоминают современную ситуацию вокруг Украины.

Игорь Кастюкевич, первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике рассказал о годовщине начала военной агрессии режима Саакашвили против народа Южной Осетии. Депутат провел аналогию между бывшим президентом Грузии и нынешним президентом Украины — Владимиром Зеленским.

« Михаил Саакашвили тогда и Владимир Зеленский сейчас — это совершенно идентичные персонажи, которые под кураторством Америки стали просто инструментом, которым США пытается разметить свои геополитические амбиции. А разменной монетой в политических играх становятся целые народы. Что Саакашвили тогда, что Зеленский сейчас — ждали помощи от «Европейских партнеров и НАТО», — подчеркнул Игорь Кастюкевич.

Вместе с тем, политика нашей страны по отношению к братским народам не меняется. Депутат отметил, что на протяжении всего периода после распада СССР и провозглашения независимости Южной Осетии — Россия помогала.

«Потому что для нас слова «долг», «честь», «Родина» и «справедливость» имеют сакральное значение! Американцам не понять. Иначе бы не наступали на одни и те же грабли снова и снова», — сказал он.

Ольга Занко («Единая Россия), заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений напомнила, как 14 лет назад произошло последнее грузино-южноосетинское столкновение.

«Вторжение было возможно из-за уверенности грузинской стороны в покровительстве со стороны США. Правительство Грузии не скрывало наличия прямой поддержки от американских властей», — сказала она.

Ввод российских войск позволил сохранить жизни тысячи мирных граждан Южной Осетии и отстоять право жителей региона на самоопределение.