Киев, 8 августа, 2022, 18:52 — ИА Регнум. На Украине предотвращено убийство местного министра обороны Алексея Резникова, сообщает 8 августа телеграм-канал «Политика страны».

Александр Горбаруков ИА REGNUM СБУ, репресси, Украина

О якобы готовящемся покушении сообщила СБУ, обвинив в его подготовке российскую сторону. Также украинские спецслужбы утверждают, что предотвратили убийство главы разведки Кирилла Буданова.

Якобы за убийство украинских деятелей было обещано по $100-150 тысяч. Предотвращено покушение, заявляет СБУ, якобы за счёт её «связей в уголовном мире».

Также, заявляет СБУ, она предотвратила убийство некоего «известного активиста». По данным телеграм-канала, это один из бывших лидеров «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).