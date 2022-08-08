Челябинск, 8 августа, 2022, 18:39 — ИА Регнум. В Челябинске назначен новый руководитель городского управления МВД. Им стал полковник полиции Андрей Меньшенин, сообщили 8 августа журналистам в пресс-службе Главного управления МВД России по Челябинской области.

Orenburg-gov.ru Назначение

Решение принял начальник областного главка полиции Михаил Скоков. А представление нового руководителя коллективу состоялось на совещании в городском УМВД, которое провёл Скоков.

Руководитель регионального главка отметил, что городское УМВД является одним из ключевых подразделений, на сотрудниках которого лежит большая ответственность. И возглавлять этот коллектив должен человек авторитетный и имеющий соответствующий опыт.

Скоков также подчеркнул, что подбирал сотрудника, который зарекомендовал себя с положительной стороны и по личным качествам, и по служебному пути и самое главное — имеет искреннее стремление совершенствовать служебную деятельность.

Меньшенин служит в системе МВД уже 20 лет. В ответном слове он пообещал наращивать усилия по укреплению авторитета полиции.

«Чтобы каждый гражданин, каждый житель Челябинска доверял сотрудникам органов внутренних дел и мог ими гордиться», — сказал новый руководитель.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во главе УМВД находился Сергей Миронов. Этот пост он покинул в июне.