8 августа 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление главы Немецкого союза квартиросъёмщиков Лукаса Зибенкоттена о том, что многие жители Германии в связи с ростом цен на газ окажутся не в состоянии оплачивать расходы на отопление.

Оксана Переможенко, , 20:00 — REGNUM Многие жители Германии в связи с ростом цен на газ окажутся не в состоянии оплачивать расходы на отопление. Об этом в интервью Tagesspiegel заявил глава Немецкого союза квартиросъёмщиков Лукас Зибенкоттен.

Чайлд Фредерик Хассам. В старом доме

Чиновник отметил, что немцев, которые не смогут нести расходы за отопление, «чертовски много».

«Речь идёт о миллионах», — сказал он.

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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Некоторые участники обсуждения указали на то, что Германия будет расплачиваться за свою политику. Иные отметили, что Европа привыкла хорошо жить за счет доступных российских энергоресурсов.

«Немножко надо им пострадать, может, поумнеют, хотя вряд ли», — отреагировал Cloud Strife.

«Сытой и богатой Европа была на дармовых энергоносителях из России. Посмотрим, как теперь», — пишет Игорь K.

«Бедные немцы, из-за космических цен за отопление платить не смогут. А украинцы уже не один год платят по этим космическим тарифам, и ничего. Вот и немцы пусть попробуют», — добавил Sergey V.

«Немцам надо было думать, что зима не за горами, когда отправляли оружие на Украину», — комментирует Эля.

Жан-Франсуа Милле. Крестьянки с хворостом (фрагмент)

«Ничего, зимой будут друг друга греть толерантностью», — иронизирует один из участников обсуждения.

«Фактически ЕС смог подняться благодаря почти халявным энергоресурсам из России и печатанию евро. Меняли бумагу на реально полезные ресурсы», — добавил другой участник обсуждения.

«Они пытались разрушить чужой дом! Но бумеранг работает», — отметил Мизроб.

«Их предки под Москвой и Сталинградом мёрзли, пускай новое поколение почувствует, как гадить России…» — пишет Геннадий.

«Да никто не замёрзнет. Ну увеличатся расходы на отопление и электроэнергию. Но это будет не так критично. В целом уровень жизни в Германии и России совершенно разный. Вот если бы вообще перестали качать газ в Европу, то это был бы сильный удар по промышленности. Ну а так, вложат они эти расходы в цену конечной продукции и продадут по всему миру», — отметил Константин Р.

«И ещё мы увидим, как быстро закроют глаза на так называемую экологически вредную энергетику», — написал еще один участник обсуждения.

«Может, проще перестать финансировать террористов?» — задался вопросом «И».

«Чтобы не замёрзнуть, надо погромче кричать «слава Украине» и повыше подпрыгивать», — с сарказмом пишет «Бармалей».

«Новая примета: кто не скачет от холода, тот живёт в России или её хороший друг», — с юмором подытожила Tatiana B.