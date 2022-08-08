Саратов, 8 августа, 2022, 18:30 — ИА Регнум. В Саратове организована проверка по факту получения травмы восьмилетним ребенком во время купания в фонтане. Об этом 8 августа сообщает прокуратура Саратовской области.

t. me/sarprok В Саратове ребенок пострадал во время купания в бассейне

По предварительной информации, днем 8 августа малолетний ребенок без присмотра взрослых в результате неосторожных действий получил травму в непредназначенном для купания месте — фонтане. Несовершеннолетнего госпитализировали в медицинское учреждение.

Прокуратура оценит безопасность конструкций фонтана и проверит соблюдение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

ИА REGNUM ранее передавало, вода в фонтанах обновляется не часто и не обеззараживается, это может стать причиной возникновения острой кишечной инфекции, ротавирусной инфекции и других заболеваний.

Также различные коммуникации и подсветка фонтана при купании могут стать причиной различных травм и удара током. Купаясь в фонтане, можно простудиться.

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