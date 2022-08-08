Йошкар-Ола, , 18:29 — REGNUM В настоящее время в социальных сетях широко распространяется информация о нападении медведя на человека в Куженерском районе. Минприроды Марий Эл опровергает данный факт, сообщает пресс-служба ведомства на своей странице в социальной сети.

Медведь Scott Calleja

Указано, что по данному факту проверку проводил районный государственный инспектор. Информация не подтвердилась. Сообщение минприроды республики помечено хэштегами #вниманиефейк, #неунас, #животныймир, #минприродымарийэл.

ИА REGNUM напоминает, ранее в социальных сетях и telegram-каналах стали распространяться фотографии жертвы нападения медведя. На фото видны разрозненные части тела, предположительно, мужчины. В комментарии к снимкам указывается, что это последствия нападения медведя на человека, которое произошло в Куженерском районе республики.