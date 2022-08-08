Тюмень, , 18:29 — REGNUM В Тюмени за счёт бюджетных средств ликвидируют 130 аварийных многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Ветхий дом

По состоянию на 5 августа снесено уже 66 зданий. Из оставшихся объектов 11 переданы подрядным организациям для выполнения работ по сносу, пять отключаются от наружных сетей ресурсоснабжающими организациями, в 48 многоквартирных домах проходят процедуру по обеспечению жилищных прав граждан.

Переданы подрядчику для сноса: ул. Губкина, 18; ул. Садовая, 39; ул. Черепанова, 66; ул. Полевая, 93; ул. Актюбинская, 9; ул. Карагандинская, 17; ул. Мельзаводская, 16; ул. Шебалдина, 9 корпус 1; ул. Елизарова, 3; ул. Целиноградская, 23; ул. Липецкая, 26.

Отключают наружные инженерные сети: 10-й километр Салаирского тракта, 22; ул. Изумрудная, 13 и 15; ул. Полевая, 117; ул. Большевиков, 15.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» из аварийных домов с начала 2022 года к середине июня уже расселено более семи тысяч человек. Это 88% от установленного годового показателя.

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