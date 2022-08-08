София, 8 августа 2022, 18:38 — REGNUM Болгария объявила о намерении осуществить масштабную программу экспорта вооружения. Об этом 8 августа сообщает БНР.
По словам министра экономики временного правительства Болгарии Николы Стоянова, в течение ближайших нескольких дней официальная София реализует 230 заявок на поставку оружия в так называемые горячие точки Земли.
На вопрос, попадет ли это оружие на Украину, источник ИА REGNUM в минобороны Болгарии не ответил.
Напомним, заседание парламента Болгарии по вопросу летального оружия запланировано на пятницу, 12 августа. Ранее София заявляла о своем нежелании отправлять оружие за рубеж.
Читайте ранее в этом сюжете: Болгария поставила на Украину более 4200 тонн оружия — источник