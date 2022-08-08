Гавана, , 18:42 — REGNUM Третий резервуар с сырой нефтью на нефтебазе в кубинской провинции Матанас рухнул после утечки из второго резервуара, который загорелся 6 августа, сообщает Reuters со ссылкой на губернатора региона.

Взрыв tiburi

Данное присшествие стало крупнейшей нефтяной аварией на острове за последние десятилетия.

Куба смогла добиться небольшого прогресса в ликвидации пожара за выходные дни, привлекая помощь из Мексики и Венесуэлы, однако поздно вечером 7 августа огонь начал распространяться за пределы второго резервуара, который также позднее рухнул.

Напомним, пожар на нефтехранилище в провинции Матансас начался вечером 5 августа после удара молнии в один из резервуаров. В результате пожара погиб один человек, пострадал 121 человек. Ещё 17 человек числятся пропавшими без вести. Куба запросила помощь международного сообщества для борьбы с пожаром.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия находится в контакте с Кубой по вопросам тушения пожара на нефтехранилище.

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