8 августа 2022 | Время чтения 5 мин

Галина Смирнова, , 19:55 — REGNUM Интересно развиваются события в «хозяйстве» под управлением Эльвиры Набиуллиной. 26 июля Мосбиржа сообщила, что откроет 8 августа доступ нерезидентам из дружественных стран к торгам на фондовом и срочном рынках, но 5 августа выпустила пресс-релиз о том, что с 8 августа нерезидентам из дружественных стран, а также нерезидентам, конечными бенефициарами которых являются российские юридические или физлица, будет предоставлена возможность совершать операции только на срочном рынке. При этом, как следует из релиза, «дата предоставления доступа на фондовый рынок будет сообщена дополнительно». Как пояснили на Мосбирже, это связано с необходимостью дополнительной настройки биржевых систем в связи с Указом Президента РФ №520 от 5 августа 2022 года.

Банк России Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, ранее мы сообщали, что глава российского государства Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах», которым до конца этого года запрещаются сделки с акциями и долями российских стратегических компаний для инвесторов из недружественных стран. В документе прямо указывается ряд стратегических компаний, а также говорится о том, что перечень компаний ТЭК и банков, сделки с долями которых будут запрещены, правительство должно подготовить в течение десяти дней, то есть примерно до 15 августа! При этом, если сделки будут совершены в обход Указа, то они будут признаны недействительными. Предусмотрены и исключения: из-под действия Указа могут быть выведены сделки на основании спецразрешения президента. Причем срок действия ограничений, установленных Указом, может быть неоднократно продлен президентом страны.

Основная причина такого решения на поверхности, заявил инвестбанкир Евгений Коган своём Telegram-канале, комментируя появление указа президента. Это, по его словам, «опасения, что крупные стратеги, работавшие (и работающие) в важных для страны проектах, могут (и, скорее всего, уже начали) продавать свои доли участия организациям и компаниям, которые способны создать серьезные проблемы для работы в России по проектам, стратегическим для российской экономики и вообще экономической безопасности страны». Вероятно, отмечает также Коган, свою роль сыграли и слухи об интересе фондов-стервятников к долям западных партнеров в российских стратегических активах.

«Взять, например, «Восток-Ойл». Недавно проходили новости, что Trafigura (респектабельный товарный трейдер) продала свою 10%-ную долю в проекте малоизвестной гонконгской компании Nord Axis. О планах продажи своей доли говорил и другой глобальный трейдер — Vitol. Нет гарантий, что в итоге эти доли не окажутся у стервятников. Кто сказал, что они занимаются только плохими долгами? Доли в капитале хороших проектов тоже может быть интересно купить с солидной скидкой. А дальше по любому поводу встать в позу обиженного российским партнером или государством и требовать компенсации. В противном случае преследовать активы обидчика по всему миру. Включая танкеры с нефтью, например. И вроде бы добросовестных западных партнеров — Trafigura, Vitol, BP или Exxon — не упрекнешь. Ввиду взаимных санкций инвестиции в российские проекты могут стать для них мертвым грузом. Их надо либо списывать, либо пытаться хоть что-то вернуть. Самим заниматься разборками с российским партнером им как-то не к лицу, да и не по бюджету. Так что продажа активов стервятникам может быть выходом. Российской же стороне такой сценарий ни к чему», — пояснил эксперт, добавив, что проблема в том, что «в энергетических проектах сложно замкнуться в себе и никак не пересекаться с мировой финансовой и судебной системой», а передача доли иностранного крупного респектабельного инвестора такого рода фондам в финансово-кредитных организациях и вовсе — «реальная катастрофа».

Экономика Дарья Антонова © ИА REGNUM

Что же касается того, что биржа приняла решение открывать торги для нерезидентов из дружественных стран только на срочном рынке, то, по словам экономиста, после выхода указа президента «это выглядит вполне логичным». Другое дело, говорит он, возникает вопрос:

«Почему в нашем датском королевстве правая нога не в курсе о том, что делает левая рука, и всё по факту согласовывается в последний момент в ручном режиме, но это что, для нас «неожиданное откровение»? Более того, разве откровение то, что если открывается возможность продажи активов резидентами дружественных юрисдикций, то что мешает резидентам недружественных юрисдикций перекидывать на них (на дружественных) свои ценные бумаги, доли и т.д.» — вопрошает инвестбанкир.

И вот сегодня регулятор финансового рынка выпустил сообщение, в котором говорится о введении новых временных ограничений на операции с бумагами от нерезидентов с целью предотвращения спекулятивных операций на фондовом рынке и их негативного влияния на российские котировки. Центробанк пояснил при этом, что в последнее время ведомство выявляет случаи, «когда брокеры предлагают своим клиентам приобрести в иностранных юрисдикциях ценные бумаги у нерезидентов c обещаниями перевести такие активы в российские депозитарии». В этой связи регулятор обратил внимание инвесторов на риски, которые могут возникнуть у них при участии в предлагаемых брокерами сделках: инвесторы не смогут свободно распоряжаться приобретенными бумагами, а также нет гарантий получения ожидаемого финансового результата. Причем брокерам при размещении подобного рода объявлений, указал регулятор, необходимо информировать клиентов обо всех рисках приобретения за рубежом ценных бумаг у нерезидентов из недружественных стран. Напомнил регулятор и о необходимости соблюдения действующих в России норм.

«Депозитарии и брокеры при совершении операций с ценными бумагами должны соблюдать требования законодательства и указов президента России. Поэтому Банк России рекомендует в рамках комплаенс-процедур анализировать даты приобретения ценных бумаг и проверять контрагентов по сделкам», — сообщается на сайте Банка России.

Что же касается непосредственно ограничений, то Банк России указывает, что российские депозитарии и регистраторы в течение полугода не смогут проводить операции с ценными бумагами, зачисленными со счетов иностранных депозитариев или уполномоченных держателей, за исключением бумаг, приобретенных до 1 марта 2022 года. Аналогичные шестимесячные ограничения касаются и ценных бумаг, которые были куплены нерезидентами из дружественных стран и контролируемыми иностранными компаниями (кроме резидентов Республики Беларусь) у других нерезидентов в период с 25 июня 2022 года и до даты переквалификации счета депо типа «С» в обычный счет депо. При этом депозитариям предписано вести обособленный учет таких активов. Установлены и исключения. В частности, данные ограничения не распространяются на акции, полученные в результате погашения депозитарных расписок, если инвестор владел ими до 1 марта 2022 года.