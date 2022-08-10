10 августа 2022 | Время чтения 3 мин

Богдан Борман, , 20:14 — REGNUM Стучите, и вам откроют. Многие из нас, без всякого сомнения, слышали это выражение. Но насколько оно приемлемо в реальной современной жизни? Разрешите вам рассказать небольшую историю о том, как я написал письмо главе Донецкой Народной Республики (ДНР) Денису Пушилину.

Первый груз бесплатного угля (по 300 килограммов на двор) прибыл в посёлок Белосарайская коса Богдан Борман © ИА REGNUM

В середине марта я, как и многие другие жители Мариуполя, смог наконец-то выбраться из горящего города. Около 3 тысяч мариупольских семей нашли свое пристанище в селе Белосарайская коса, соседние население пункты (Мелекино, Ялта) тоже приняли большое количество беженцев. Было всё — и тысячные очереди за гуманитарной помощью, и каждодневные отключение электричества (местные электростанции просто-напросто не выдерживали огромного количества включаемых обогревательных приборов). Мы все это пережили, и казалось, вот оно — лето и можно хоть немного отдохнуть. Но, как говорилось в одном известном сериале, зима близко, так что сани нужно готовить уже летом.

Уголь для жителей посёлка Белосарайская коса, ДНР Богдан Борман © ИА REGNUM

Нужно отметить, что село Белосарайская коса не имеет централизованного отопления, как и множество сел и посёлков на территории ДНР. После победы Майдана в 2014 году проблема с твердым топливом росла ежегодно, как и цены на уголь у спекулянтов, — киевские власти даже не пытались регулировать «ценники». А чем будут топить односельчане в этом году, когда власть сменилась? Я в начале июля написал письмо-обращение в приемную руководителя ДНР Д. В. Пушилина, в котором описал проблему с отсутствием угля в поселках под Мариуполем вообще и в Белосарайской косе в частности. И, честно говоря, я не верил, что получу какой-то ответ, вспоминая свой богатый опыт общения с украинской бюрократической системой в самых различных сферах — от образовательной до медицинской.

Ответ на обращение к главе Донецкой Народной Республики (ДНР) Денису Пушилину Богдан Борман © ИА REGNUM

Каково было моё удивление, когда пришёл официальный ответ. Мое обращение было перенаправлено в Министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики. Ответ из этой организации тоже не заставил себя ждать.

Ответ на обращение к главе Донецкой Народной Республики (ДНР) Денису Пушилину Богдан Борман © ИА REGNUM

Также был телефонный звонок из приемной руководства ДНР, во время которого заверили, что проблема «взята на карандаш». И действительно, вскоре появилась новость, что уголь будет привезен в сёла и посёлки нашей области. Правда, появилась еще одна проблема — ближайший пункт выдачи угля будет находиться в соседнем посёлке, до которого ехать, туда и обратно, более десяти километров. А не у каждого жителя есть машина и прицеп — очень многие лишились личного транспорта во время недавних боевых действий. Большая часть жителей села — пенсионеры, которые физически не могут преодолеть пешком с тележкой такое расстояние по летней жаре. Снова звонки, на этот раз еще и в адрес местного руководства. И вот результат: 6 августа первый груз бесплатного угля (по 300 килограммов на двор) прибыл в посёлок. Плюс было обещано, что вскоре начнется продажа угля по фиксированной цене, а не как у спекулянтов по 15 000 рублей за тонну.

С самого утра люди занимали очередь за углём. Посёлок Белосарайская коса, ДНР Богдан Борман © ИА REGNUM

Весы Богдан Борман © ИА REGNUM

Уголь для жителей посёлка Белосарайская коса, ДНР Богдан Борман © ИА REGNUM

Уголь для жителей посёлка Богдан Борман © ИА REGNUM

Мешки с бесплатным углём для жителей посёлка Белосарайская коса, ДНР Богдан Борман © ИА REGNUM Мешки с бесплатным углём для жителей посёлка Белосарайская коса, ДНР Богдан Борман © ИА REGNUM

Уже с утра люди занимали очередь, и уже ближе к полудню куча этого твёрдого топлива уменьшилась втрое. Причём уголь привезли намного раньше озвученной ранее даты — конца сентября этого года.

Было обещано, что вскоре начнется продажа угля по фиксированной цене Богдан Борман © ИА REGNUM

Мешки с бесплатным углём для жителей посёлка Белосарайская коса, ДНР Богдан Борман © ИА REGNUM

Вот так завершилась эта история. Чтобы там ни говорили, а, как оказалось, руководство ДНР действительно отвечает на письма и принимает соответствующие меры.