Индия, 8 августа, 2022, 18:28 — ИА Регнум. Совместные с Пентагоном военные учения «Удар молнии» начались в Индии, сообщили 8 августа в пресс-службе индийского минобороны.

U.S. Army Совместные военные учения Индии и США

Учения проводятся между силами спецназа двух стран. Мероприятие, которое рассчитано на 21 день, началось в населённом пункте Баклох (штат Химачал-Прадеш, Индия). Это 13-е подобные учения спецназовцев.

Цель мероприятия — обменяться «передовым опытом в таких областях, как совместное планирование миссий и оперативная тактика». Также в ходе учений подразделения должны наладить взаимодействие.

От индийского минобороны в манёврах участвуют курсанты школы подготовки в Баклохе, со стороны Пентагона — служащие первой группы спецназаза и отряд специальной тактики.