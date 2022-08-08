8 августа 2022 | Время чтения 3 мин

Тимур Кондратьев, , 18:34 — REGNUM Информация о том, что российская система ПВО сумела сбить две ракеты, выпущенные вооружёнными силами Украины по мирному населению Мелитополя, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 8 августа в социальной сети «ВКонтакте».

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это таким образом Зеленский выражает поддержку украинским гражданам? Ракетами по Мелитополю? Совсем умом тронулся, видимо, наркоман», — подозревает Клим Г.

Многие пользователи выразили слова благодарности зорким российским военнослужащим, которые успевают заметить в воздухе украинские ракеты и сбить их до того, как они настигнут мирных жителей на освобождённых территориях.

«Российское ПВО, как всегда, работает на высшем уровне!» — указывает Тимофей С.

«Отличная новость! Ещё один подлый террористический удар со стороны киевского неонацистского режима был остановлен российскими военными!» — пишет Савелий В.

Некоторые комментаторы уверены, что киевские боевики намеренно бьют по гражданскому населению, потому что Вооружённые силы России наводят на них страх и бороться с российской армией нацисты не в силах.

«Вот не удивлена. Российские средства ПВО — лучшие. В ходе спецоперации уже сколько ракет с украинской стороны было сбито! Страшно представить, сколько бы было жертв, если бы не наши ПВО!» — отметила Эльмира Л.

«Эти военные преступники просто не могут сейчас мирному народу позволить спокойно жить. Они терроризируют города, потому что чувствуют свою беспомощность перед российской армией», — поделился своим мнением Данил М.

Поль Сезанн. Убийство. 1870

Часть людей полагает, что к таким бессмысленным с военной точки зрения обстрелам городов приводит агония в среде украинских военных, вызванная постоянными проигрышами на поле боя.

«ВСУшные мразоты сейчас только и могут, что по мирному населению бить. Пора бы им было уже смириться с тем, что поражение близко», — считает Лев М.

«Вот же крысы нацистские! Хотели мирных жителей убить, значит, им в ответ надо сотню ракет отправить, чтобы там бандеровцев в адском пламене сожгло. Может быть, тогда перестанут мирных трогать, теракты свой прекратят. А так получается, что эти трусы сидят и пытаются убивать гражданских исподтишка», — написал Максим А.

Ряд пользователей предупреждает, что это был не последний ракетный обстрел, как Мелитополя, так и других освобождённых от нацистов территорий.

«Ещё не вечер. Обстрелы будут продолжаться ещё и ещё, пока с этой бандеровской нечистью не покончат раз и навсегда», — уверен Александр М.

«Нацисты ни перед чем не остановятся, поэтому Россия должна с ними бороться до конца!» — пишет Анна Д.

Граждане убеждены, что только полноценный разгром киевского нацистского режима с его безоговорочной капитуляцией позволит жителям Украины без страха смотреть в мирное небо.

«Нужно нацистов отбросить с юга, чтобы Херсонская область перестала подвергаться обстрелам. Необходимо наступать как на Николаев и Кривой рог, так и на Одессу. Иначе мирное население так и будет подвергаться каждый день угрозе быть обстрелянным», — призывает Александр П.

Напомним, 8 августа РИА Новости опубликовало материл, согласно которому вооружённые силы Украины предприняли попытку ракетного обстрела Мелитополя, но благодаря российской системе противовоздушной обороны удалось предотвратить атаку украинских боевиков. Нацисты запустили в воздух две ракеты, которые были сбиты системой ПВО России.