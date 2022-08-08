Железногорск, Курская область, , 18:06 — REGNUM В Курской области уголовное дело в отношении 32-летней женщины, обвиняемой в сожжении своего малолетнего сына, направлено на новое рассмотрение. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Огонь Наталия Николаева © ИА REGNUM

По версии следствия, вечером 15 марта 2021 года женщина решила убить своего восьмилетнего сына, потому что тот рассказал отчиму о её измене. Она взяла канистру с бензином и спички, вывела сына из дома во двор, облила одежду и тело ребенка бензином и подожгла. Потушить пламя смог отчим, он же вызвал скорую помощь. Мальчика доставили в Железногорскую городскую больницу. 17 марта его перевозили в Приволжский исследовательский медицинский университет Минздрава России, но ребёнок скончался в пути.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью» и «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем».

Первое судебное заседание состоится 9 августа. Заключение обвиняемой под стражу продлили до 25 октября.