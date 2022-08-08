Лос-Анджелес, США, , 17:57 — REGNUM Актёр Джейсон Айзекс, известный по роли Люцеуса Малфоя во франшизе «Гарри Поттер», сыграет одного из ведущих актеров Голливуда — Кэри Гранта (Арчибальд Алек Лич). Об этом 8 августа сообщает Deadline.

Джейсон Айзекс Цитата из видеоинтервью

Производством драматического сериала «Арчи» (Archie) займутся компании ITV и BritBox International. Сценаристом и продюсером четырёхсерийного шоу о голливудском актёре станет Джефф Поуп («Исповедь», «Филомена»).

ИА REGNUM напоминает, что Кэри Грант активно снимался в кино с 30-е по 50-е годы прошлого века — он появился более чем в 70 картинах. В 1999 году Американский институт киноискусства поместил актёра на вторую строчку в рейтинге «Величайших актёров Голливуда».

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