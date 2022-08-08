Владимир, 8 августа, 2022, 17:55 — ИА Регнум. Для участия в выборах губернатора Владимирской области зарегистрированы пять кандидатов, сообщила пресс-служба регионального избиркома.

Владимир

В выборах будут участвовать пять кандидатов: Александр Авдеев («Единая Россия»), Сергей Бирюков («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), Сергей Корнишов (ЛДПР), Антон Сидорко (КПРФ) и Александр Субботин («Партия Роста»)

Все подписи депутатов представительных органов муниципальных образований в поддержку кандидата достоверны, при этом одна подпись не зачтена, потому что ранее была отдана этим же депутатом за другого кандидата. Все кандидаты также представили первый финансовый отчет, сведения о трех кандидатурах в Совет Федерации и получили удостоверения зарегистрированных кандидатов.

В бюллетене для голосования фамилии кандидатов будут размещены в алфавитном порядке.