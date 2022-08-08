Вашингтон, , 18:07 — REGNUM Предполагать, что Китай станет предпринимать активные действия в отношении Тайваня, не следует, сообщил 8 августа журналистам американский президент Джо Байден.

Си Цзиньпин и Джозеф Байден U.S. Department of State

Комментируя скандальный визит на Тайвань главы палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси, президент США признался, что особенной тревоги не испытывает, хотя Пекин и предпринял «много действий».

Тем не менее, заявляет Байден, он не считает, «что они намерены делать что-то ещё».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, приезд Пелоси на Тайвань возмутил китайское руководство, расценившее это как посягательство на суверенитет КНР. Несмотря на проамериканскую политику Тайваня, США прямо не признают независимость острова.

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