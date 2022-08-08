Москва, 8 августа, 2022, 18:53 — ИА Регнум. Благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» российскому бизнесу, работающему в сфере гостиничного бизнеса, обрабатывающего производства, переработки сельхозпродукции и логистики, станут доступны кредиты на инвестиционные цели. Ставки для среднего бизнеса составят 3%, для малого и микробизнеса — 4,5%. Льготный период кредитования — 5 лет.

Цитата из м/ф «Золотая антилопа». реж. Лев Атаманов. 1954. СССР Деньги

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«В результате предприятия смогут получить инвестиционный кредит, например, на закупку оборудования или ремонт, запуск новых производств сроком до 10 лет. При этом льготный период составляет до 5 лет. В течение льготного периода для среднего бизнеса ставка составит 3%, для малого и микробизнеса — 4,5% при действующей ключевой ставке в 8%», — пояснил министр экономического развития России Максим Решетников.

Запуск новой программы будет возможен за счет совмещения двух льготных программ: субсидирования процентной ставки Минэкономразвития «1764» и фондирования (ПСК), реализуемой Банком России и Корпорацией МСП. В рамках пилотной реализации до конца 2022 года объем новой программы составит до 50 млрд рублей. Ее оператором станет Корпорация МСП.

«Наши специалисты будут помогать предпринимателям и регионам с подготовкой документов для получения инвестиционных кредитов, консультировать их. Наша новая программа позволит предприятиям расширять свои производства и запускать новые под «честные ставки 3−4,5%. Это вдвое ниже ключевой, — подчеркнул генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. — Мы безусловно понимаем, что все, что связано с инвестициями и проектным финансированием, невозможно без действительно льготных кредитов. Приоритетные отрасли для кредитования были определены самими регионами».

Говоря о реализации других программ поддержки малого и среднего бизнеса, Максим Решетников отметил сохраняющийся высокий интерес у бизнеса к кредитам по программе в рамках нацпроекта МСП, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. Донастройка программы расширила доступ к льготному финансированию малым и микропредприятиям. В результате в текущем году было заключено около 18 тысяч кредитных соглашений на сумму более 170 млрд рублей. Это на 3 тыс. больше, чем за весь 2021 год.

«При снижении процентной ставки для среднего бизнеса практически в 3 раза и для малого почти в 2 раза спрос на льготное кредитование МСП будет очень высоким. Если есть возможность инвестировать средства в поддержание своего бизнеса, в улучшение и автоматизацию бизнес-процессов, то в большинстве случаев предприниматели воспользуются ей. Когда у предпринимателя есть понимание рыночной ниши и четкой стратегии бизнеса, кредитование может стать отличным инструментом кратного роста. Заемные средства могут служить изменяющим условия игры моментом, что крайне важно для бизнеса сегодня.

Однако в льготном кредитовании на выгодных условиях существуют риски как для предпринимателей, так и для государства, и они довольно высокие. В условиях санкционного давления достаточно проблематично спрогнозировать, сможет ли компания вернуть денежные средства вовремя или нет», — отметил корреспонденту ИА REGNUM член генерального совета «Деловой России», основатель INPRO. digital Виталий Арбузов.

«На мой взгляд, спрос на подобное кредитование будет однозначно с учетом того, что в апреле этого года ставка по льготным кредитам составляла 15% для малого и 13,5% для среднего бизнеса. При этом в середине июня после снижения ключевой ставки с 11 до 9,5% ЦБ принял решение изменить условия по программам. Регулятор установил предельную ставку для конечных заемщиков на уровне ключевой, увеличенной на 3 процентных пункта, — то есть максимум 12,5% годовых.

Столь сильное снижение с 12 до 4,5% выглядит весьма привлекательно. С учетом того, что субъекты МСП не готовы брать длинные деньги под долгосрочные проекты, полагаю, кредиты по льготным ставкам пойдут на оборотные средства и погашение прошлых кредитных задолженностей», — сказал корреспонденту ИА REGNUM член генерального совета «Деловой России» Алексей Мостовщиков.

По программе стимулирования кредитования Банка России и Корпорации «МСП» было выдано 4300 кредитов на 88 млрд рублей. К другому инструменту — «зонтичным» поручительствам — наибольший спрос был у микропредприятий, которым сложнее всего получить залоговое обеспечение. Благодаря поручительствам по данной программе бизнес в текущем году получил 15 тыс. кредитов на 135 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, национальный проект «Малое и среднее предпринимательство» призван поддержать бизнес на всех этапах его развития — от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт. Устраняются административные барьеры, популяризируется сам образ предпринимателя.