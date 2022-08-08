Екатеринбург, 8 августа, 2022, 17:48 — ИА Регнум. В Свердловской области скончался один из участников марафона «Европа — Азия», произошедшего 7 августа. Об этом сообщили журналистам коллеги и друзья погибшего.

Иван Шилов ИА REGNUM Свечи

По информации Е1.ru, мужчина бежал дистанцию в 10 километров и в этот момент ему стало плохо. Медики госпитализировали его, но он скончался.

Гражданину было 37 лет. Организаторы марафона пояснили журналистам, что он предоставил медицинскую справку и из неё следовало, что проблем со здоровьем у него нет, к тому же раньше он уже участвовал в забегах и вообще был спортивным. Тем не менее произошла трагедия. Возможно, её спровоцировала аномально жаркая для Урала погода.

По данным СМИ, за медицинской помощью во время марафона обратились порядка 40 человек. Пятерых из них госпитализировали.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа в Челябинской области погиб участник мотокросса. Он разбился насмерть.

Кроме того, в сентябре 2021 года в Бабушкинском районе Вологодской области умер 15-летний мальчик. Ему стало плохо во время спортивной акции в рамках Всероссийского дня бега «Кросс Нации».