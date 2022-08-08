Бишкек, 8 августа, 2022, 17:45 — ИА Регнум. Власти Киргизии выдали местным операторам мобильной связи разрешение на тестирование технологии «5G». Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития республики сегодня, 8 августа.

Accomm.com 5G

Для этого ведомство высвободило полосы частот от действующих радиоэлектронных средств и определило пилотные зоны для испытания стандартов телекоммуникаций пятого поколения.

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В Минцифры отмечают, что внедрение 5G позволит ускорить развитие коммуникационной инфраструктуры страны за счёт увеличения скорости передачи данных и объёма предоставляемого потребителям интернет-трафика.

«Мобильные операторы, получившие разрешение на тестирование, уже провели первый тест-драйв технологии «5G» на территории столицы Киргизии. В скором времени кыргызстанцы смогут воспользоваться 5G-технологиями и оценить их преимущества», — подчёркивают в министерстве.

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