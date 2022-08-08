Рига, , 17:44 — REGNUM Самый большой на территории Латвии полигон для национальной армии и союзников по НАТО появится не рядом с уже существующими военными учебными центрами и базами, а в совершенно новом месте. Об этом сообщило латвийское издание bb. lv со ссылкой на решение министерства обороны.

Новый полигон будет расположен в Айзкраукльском и Екабпилсском краях — в Селии, одном из самых живописных мест страны, отмечает издание. «Покамест тут царит идиллия — сельский труд, лошадки. Но военные уже нацелились на 26 605 гектаров лесов», — сообщает портал.

Госсекретарь минобороны Янис Гарисонс сообщил, что после анализа ситуации с полигонами и военными базами в стране стало понятно, что нельзя расширить уже имеющиеся объекты минобороны: «У них есть многие отягощения. Например, в Гулбене территория раздроблена, посредине есть много частной собственности, отчуждение которой потребовало бы много времени. К тому же там есть торф, который горит».

Бывший советский полигон бомбометания в Зварде также нельзя использовать, «так как болотистая местность не годится для маневров бригады и территория не столь велика, как нужно было бы». Кроме того, местные жители активно протестуют против расширения полигона в этом месте.

«Селия избрана, ибо это стратегическое место — исторически войско чужих стран в Латвию шло из Литвы. К тому же в планируемой местности в основном есть государственная собственность и сравнительно мало частных владений», — заявил Гарисонс.

По его словам, на территории нового полигона будет 4−5 стрельбищ, в том числе танковых и артиллерийских, которые займут порядка 50 гектаров. Вокруг стрельбищ будет установлена обширная зона безопасности. Отдельные территории будут отведены для сухопутных маневров.