Рига, , 17:42 — REGNUM Инвестиции в создание парка ветряных электростанций будут одними из крупнейших в истории Латвии и достигнут 1 млрд евро, заявил на презентации проекта премьер-министр страны Кришьянис Кариньш.

По сообщению латвийского портала bb. lv, проект создан на базе дочернего предприятия ГАО «Латвэнерго» (Latvenergo). После его реализации Латвия из импортера электроэнергии может стать ее экспортером. В настоящее время 40% необходимой электроэнергии Латвия производит сама, а 60% импортирует.

Как особо подчеркнул во время своего выступления премьер-министр, «если до сих пор основным источником импорта электроэнергии была Россия, то теперь о нем нужно забыть»: «Это среднесрочное решение, которое позволит нам с энергетической точки зрения стать полностью независимыми и использовать меньше ископаемых ресурсов».

Министр экономики Илзе Индриксоне сообщила, что мощность запланированных парков ветрогенераторов достигнет 800 мегаватт. Это позволит производить 2,4 тераватт-часов электроэнергии в год, что составляет около 30% годового потребления.

Председатель правления Latvenergo Мартиньш Чаксте отметил, что создание совместного предприятия является важнейшим событием в латвийской энергетике после строительства Кегумской и Плявиньской ГЭС. Первые результаты будут достигнуты уже в течение двух-трех лет, а полностью проект планируется завершить к 2027 году.