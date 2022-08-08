Москва, 8 августа, 2022, 17:42 — ИА Регнум. Нанося удары по Запорожской атомной станции, украинский режим фактически берет в заложники всю Европу. Такое заявление распространило сегодня, 8 августа, Министерство иностранных дел России в связи с ухудшающейся ситуацией вокруг Запорожской АЭС.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД РФ

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В заявлении МИД РФ сказано, что официальная Москва уже давно, по различным каналам и на разных уровнях, призывает международное сообщество решительно осудить непрекращающиеся военные удары, которые ожесточённо наносятся киевским режимом по Запорожской АЭС.

С каждым днём ситуация с Запорожской АЭС становится всё более опасной, констатируют на Смоленской площади.

«Они (Киев) выбрали в качестве цели не только народы России и Украины. Фактически берут в заложники всю Европу и, видимо, не прочь «подпалить» её в угоду своим нацистским идолам», — сказано в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 7 августа украинские военные вновь обстреляли Запорожскую АЭС из реактивных систем залпового огня.