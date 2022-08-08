Тюмень, 8 августа, 2022, 17:39 — ИА Регнум. Тюменские власти покупают служебную квартиру за 11,6 млн рублей. Это следует из тендера управления делами правительства Тюменской области, размещённого на сайте госзакупок.

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Согласно техзаданию, это должна быть трёхкомнатная квартира площадью не менее 110 кв. м на этаже не ниже второго в квартале улиц Республики, Первомайской, Осипенко и Профсоюзной. Есть требования к ремонту — на полу должен быть ламинат или паркет, потолки должны быть окрашенными или натяжными, кафель в ванной, стены — с обоями, кухонный гарнитур и встроенные шкафы.

Победитель тендера будет известен 9 августа.

Согласно данным компании недвижимости «Этажи», средняя стоимость квадратного метра в Тюмени в июле 2022 года составила 114 963 рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на авиаслежение за тюменскими лесами собираются потратить 24 млн рублей.