Курск, , 17:39 — REGNUM Председателем правительства Курской области станет первый заместитель губернатора Алексей Смирнов. Об этом заявил губернатор Роман Старовойт на оперативном совещании 8 августа.

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Региональное правительство будет формировать губернатор. По словам Старовойта, кадровые назначения займут один-два месяца.

После внесения изменений в устав Курской области система органов государственной власти региона будет состоять из законодательного органа — Курской областной думы, высшего должностного лица — губернатора, высшего исполнительного органа — правительства Курской области.

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