Москва, , 17:38 — REGNUM Российский рубль займет рад ниш, в которых раньше господствовал доллар. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 августа заявил доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб.

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«Популярность юаня в России продолжит расти, это очевидный факт, — сказал он. — Та ситуация, в которой мы все оказались, только лишь подталкивает, ускоряет этот процесс. Одновременно существенно повышается роль рубля в международных расчетах. Я не исключаю, что рубль займет целый ряд ниш, на которых раньше господствовал доллар. Постепенно будет происходить трансформация международной валютно-кредитной системы, где позиции доллара будут ослабевать. Полный отказ — это отдаленная перспектива, но для этого складываются все объективные предпосылки».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Твердохлеб рассказал, может ли юань рассматриваться как альтернатива доллару США.

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