Пенза, , 18:08 — REGNUM В Пензенской области в 2021 году зарегистрировали 85 911 пациентов с болезнями глаз, годом ранее выявили 80 603 пациента. Соответствующие данные в международный день офтальмологии (8 августа) приводит Пензастат.

Глаз Иван Шилов © ИА REGNUM

Среди наиболее опасных заболеваний глаз в прошлом году катаракту выявили у 13 450 человек (в 2020 году — 13 054), глаукому — у 7469 человек (8258), атрофию зрительного нерва — у 443 человек (461). Диагноз слепота и пониженное зрение был поставлен 356 пациентам, против 760 — в 2020 году.

Из-за болезней глаз в Пензенской области в 2021 году впервые признаны инвалидами 133 человека в возрасте старше 18 лет (в 2020 году — 96 человек), от 0 до 17 лет — инвалидность получили восемь детей (на уровне 2020 года).

В пензенских поликлиниках и больницах в прошлом году работали 159 офтальмологов, что на 1,9% больше, чем в 2020 году.

ИА REGNUM напоминает, в 2021 году в Пензенской области по сравнению с 2020 годом общая численность инвалидов увеличилась на 2,1%, численность детей-инвалидов — на 7,3%.

Читайте также: В Пензенской области резко увеличилась численность детей с инвалидностью

Ранее отмечалось также, что заболевание COVID-19 может вызвать обострение глазных заболеваний.

Читайте также: Офтальмолог предупредила о последствиях COVID-19 для глаз