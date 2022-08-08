Москва, 8 августа, 2022, 17:36 — ИА Регнум. В России юань вполне может рассматриваться как альтернатива доллару США. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 августа заявил доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб.

Elec4.co.kr Юань

«Юань вполне может рассматриваться как альтернатива доллару, главное достоинство которого — высокая ликвидность и готовность работать с ним большого количества партнеров, — сказал Твердохлеб. — Доллар постепенно уступает свои позиции в мировой валютно-кредитной системе, а влияние других валют усиливается. Юань является одной из мировых резервных валют. Сегодня торговые потоки всё больше перемещаются в сторону Юго-Восточной Азии, где авторитет юаня достаточно высок».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее о надежности юаня высказался директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов.