Москва, , 17:34 — REGNUM Министерство финансов РФ и Банк России почти наверняка смогут добиться некоторого ослабления рубля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 августа заявил директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов.

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«В скорое ослабление рубля можно охотно поверить, потому что о нем очень настойчиво и последовательно заявляют Минфин и ЦБ РФ, — сказал Ордов. — И сомневаться в том, что им удастся достичь поставленных целей, не приходится. Единственное, что их сдерживало, — это серьезное снижение импорта и ограниченный валютный рынок. На сегодняшний день оттуда удалось вытеснить спекулянтов и наложить ограничения на свободное движение капитала. Спекулянтам в России стало неинтересно. Но в отсутствии спекулянтов оказалось, что рубль не так слаб, как нам казалось».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что для РФ китайский юань стал наиболее удобной из всех конвертируемых валют.

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